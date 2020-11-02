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У Нацбанку не виключають
підвищення облікової ставки...

У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:53

У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість членів КМП висловилися за збереження ставки на рівні 6% до кінця 2020 року із перспективою її підвищення.

Дивися повний текст У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки наступного року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 20:53

если журналисты не исказили мнения представителей НБУ, то в следующем году нас ожидает снижение учетной ставки и продолжение ползучего роста курса доллара из-за плохого урожая зерновых в Украине, выплат по государственному и другим валютным долгам.
buratinyo
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