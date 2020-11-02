Більшість членів КМП висловилися за збереження ставки на рівні 6% до кінця 2020 року із перспективою її підвищення.
Дивися повний текст У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки наступного року.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 20:53
У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Нацбанку не виключають підвищення облікової ставки наступного року.
Додано: Вів 03 лис, 2020 20:53
если журналисты не исказили мнения представителей НБУ, то в следующем году нас ожидает снижение учетной ставки и продолжение ползучего роста курса доллара из-за плохого урожая зерновых в Украине, выплат по государственному и другим валютным долгам.
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