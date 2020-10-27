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СБУ викрила схему імпорту
нафтопродуктів на понад 200...

СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200...
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:36

СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

Дивися повний текст СБУ викрила схему імпорту нафтопродуктів на понад 200 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:37

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