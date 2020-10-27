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У НАЗК пояснили наслідки
рішення Конституційного Суду

У НАЗК пояснили наслідки рішення Конституційного Суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:36

У НАЗК пояснили наслідки рішення Конституційного Суду

Пропонуємо до обговорення:
Рішення Конституційного суду дозволило топ-чиновникам не повідомляти про суттєві зміни в майновому стані.

Дивися повний текст У НАЗК пояснили наслідки рішення Конституційного Суду.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 08:36

а судьи кто?
pmdunavesta
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