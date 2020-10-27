Рішення Конституційного суду дозволило топ-чиновникам не повідомляти про суттєві зміни в майновому стані.
Дивися повний текст У НАЗК пояснили наслідки рішення Конституційного Суду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лис, 2020 08:36
У НАЗК пояснили наслідки рішення Конституційного Суду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НАЗК пояснили наслідки рішення Конституційного Суду.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|