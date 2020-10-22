Договір оренди житла варто оформлювати за всіма правилами.
Дивися повний текст Чому варто підписувати договір про здачу житла в оренду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лис, 2020 10:06
Чому варто підписувати договір про здачу житла в оренду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому варто підписувати договір про здачу житла в оренду.
Додано: Сер 04 лис, 2020 10:06
Ни один договор не спасет, если у одной стороны либо кукуха поедет, либо сверх возможности. Потом запаритесь по судам ходить с этим договором.
И на слово как бы уже давно не сдают. Какой-то договор есть. Только что он гарантирует? Как и в любом другом бизнесе — это списывается на форс-мажорные несколько %. В остальных случаях все более-менее спокойно. И одни ищут идеальную квартиру, а другие идеальных арендаторов (
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|