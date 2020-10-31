В Україні з 1 січня 2021-го перерахують розмір абонплати на газ для всіх споживачів.
Дивися повний текст Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць отримають нові платіжки.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:02
Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Дивися повний текст Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць отримають нові платіжки.
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:03
У нас за несколько лет израсходовано на даче на плиту по счетчику 28 м3 газа.
Но если бы не соседи, спасибо им, то в прошлом году насчитали бы нам... пришла платежка на тысячу гривен. Пришлось им фотографировать счетчик и отсылать, извинились, сказали, что ошиблись :). Вот интересно, абонплату они тоже с потолка будут насчитывать? Больше это не меньше. За это лето у меня около трех кубов газа на плиту ушло :). На всякий случай сфотографировала счетчик. Интересно, какая будет абонплата :).
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