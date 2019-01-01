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Абонплату на газ перерахують:
усі українці через місяць...

Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:02

Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 січня 2021-го перерахують розмір абонплати на газ для всіх споживачів.

Дивися повний текст Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць отримають нові платіжки.
R2
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бесконечная пестня
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:03

У нас за несколько лет израсходовано на даче на плиту по счетчику 28 м3 газа.
Но если бы не соседи, спасибо им, то в прошлом году насчитали бы нам... пришла платежка на тысячу гривен. Пришлось им фотографировать счетчик и отсылать, извинились, сказали, что ошиблись :). Вот интересно, абонплату они тоже с потолка будут насчитывать? Больше это не меньше. За это лето у меня около трех кубов газа на плиту ушло :). На всякий случай сфотографировала счетчик. Интересно, какая будет абонплата :).
Hella
 
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Газ, доставка, абонплата.
Давайте ещё за "добывание", "хранение" и т.д.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:08

Абонплата была придумана, чтобы размазать повышение цены на газ. Тогда это сработало. Но сейчас уже цена на газ выше, даже без абонплаты, чем была при Порошенко с абонплатой. Вывод один - процессами в Украине руководят извне.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:08

Re: Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць.

ненажерливі паскуди


  ygn написав:Абонплата была придумана, чтобы размазать повышение цены на газ. Тогда это сработало. Но сейчас уже цена на газ выше, даже без абонплаты, чем была при Порошенко с абонплатой. Вывод один - процессами в Украине руководят извне.


Если бы наши керманычи были бы настоящими патриотами, а не такими как попередник, цинично нацепив вышиванку и ликующий "мы повысили на 100%, а не на 75%", то и не было бы такого циничного беспредела, продолжающегося далее при безмозглом наступнике.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 11:28

  ygn написав:Абонплата была придумана, чтобы размазать повышение цены на газ. Тогда это сработало. Но сейчас уже цена на газ выше, даже без абонплаты, чем была при Порошенко с абонплатой. Вывод один - процессами в Украине руководят извне.

Учитывая, что газом приторговывают конторы Фирташа, Ахметова, Тигипко и Ко, то процессами как раз руководят изнутри, но прикрываются меморадумом с МВФ.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:12

  ygn написав:Абонплата была придумана, чтобы размазать повышение цены на газ. Тогда это сработало. Но сейчас уже цена на газ выше, даже без абонплаты, чем была при Порошенко с абонплатой. Вывод один - процессами в Украине руководят извне.

Не поленился и сравнил счета:
За 01.2019: 4,01 м3 = 34,29 грн.
За 09.2020: 3,96 м3 = 21,78 грн. + 10,66 грн. = 32,44 грн.

Где вы увидели "больше"? Порохобот? Или так, абы языком ляпнуть?

И, кстати, какая взаимосвязь между вашим выводом и якобы "аргументами"?
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:30

Re: Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць.

  ygn написав:Но сейчас уже цена на газ выше, даже без абонплаты, чем была при Порошенко с абонплатой.

https://www.naftogaz.com/files/Informat ... lennya.pdf
dimo_0n
 
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