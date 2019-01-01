Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

Додано: Сер 04 лис, 2020 12:35

а вы посмотрите на "общий" тариф 2 года назад когда было 8.5 "за все" (это было максимальное значение до нынешних времен, которое видели люди).и сейчас когда есть просто тариф на газ и есть "доставка". В большинстве облгазов тариф на сам газ сейчас выше 8 грн за куб (у нафтогаза около 6.4 за куб) + доставка 1 грн+- (есть например выделяющиеся харьковгоргаз с 0.36 грн, но в целом =около 1 грн).Это еще типо сам газ на биржах не сильно дорогой, но тоже неоднократно поднимаемый вопрос, почему идет привязка к мировой бирже остается до конца нераскрытым, а все эти рассказки про "рынок и рыночное ценообразование" не канают.Да, вы сейчас скажете "подключайтесь в нафтогазу" или "ну вот харьковгоргаз же дешево, что вы истерите", "нужно было закупать годовой тариф летом", "не можете платить - оформляйте субсидию" и т.д.Но в целом если брать среднюю по палате, то газ сейчас пересичному украинцу обходится дороже чем год, два назад и обновляет исторические значения и точно не дешевле.Ну а кому повезло быть изначально подключенным к более менее адекватному облгазу и "газсбытКонторе" - ну повезло, пока повезло; от выходок нафтогаза, у которого сейчас дешевле, тоже можно чего-угодно ожидать.Все есть в истории, можно самому все проверить беглым взлядомП.С. И может бы не было столько бы вопросов, если бы у нас не было ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании УкрГазВидобування (с собственным потенциалом газодобычи) и пока еще государственной (или национальной) корпорации нафтогаз.При этом нафтогаз еще откуда-то рисовал недавно убыточность.