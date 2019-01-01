Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Не поленился и сравнил счета: За 01.2019: 4,01 м3 = 34,29 грн. За 09.2020: 3,96 м3 = 21,78 грн. + 10,66 грн. = 32,44 грн.
так это вы посмотрели сентябрь 2020 (до удорожания даже от "дешевого" нафтогаза на 35%). А вот за октябрь и ноябрь даже у вас может возникнуть вопросик если не вдаваться в конкретно ваши абсолютные итоговые цифры, а именно в тариф И у вас просто 4 куба в месяц - плита на кухне, но есть люди у которых отопление по сотням кубов в месяц .