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Абонплату на газ перерахують:
усі українці через місяць...

Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:35

они ничего не считают из затрат, только от возможности платить населением
golllmax
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:37

dimo_0n
Ну і. Найвища ціна була 8,55 грн., а зараз 10,20
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Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:45

  Alex2007 написав:Sergei

а вы посмотрите на...

Я смотрю в счет на оплату.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:50

Re: Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць.

  abvertaras написав:Ну і. Найвища ціна була 8,55 грн., а зараз 10,20

переключитесь от фирташа к нафтогазу. Нафтогаз - 6,33
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dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:51

  Sergei написав:
  Alex2007 написав:Sergei

а вы посмотрите на...

Я смотрю в счет на оплату.


Не поленился и сравнил счета:
За 01.2019: 4,01 м3 = 34,29 грн.
За 09.2020: 3,96 м3 = 21,78 грн. + 10,66 грн. = 32,44 грн.


так это вы посмотрели сентябрь 2020 (до удорожания даже от "дешевого" нафтогаза на 35%). А вот за октябрь и ноябрь даже у вас может возникнуть вопросик если не вдаваться в конкретно ваши абсолютные итоговые цифры, а именно в тариф :mrgreen:
И у вас просто 4 куба в месяц - плита на кухне, но есть люди у которых отопление по сотням кубов в месяц .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:52

  Alex2007 написав:
  Sergei написав:
  Alex2007 написав:Sergei

а вы посмотрите на...

Я смотрю в счет на оплату.


Не поленился и сравнил счета:
За 01.2019: 4,01 м3 = 34,29 грн.
За 09.2020: 3,96 м3 = 21,78 грн. + 10,66 грн. = 32,44 грн.


так это вы посмотрели сентябрь 2020 (до удорожания даже от "дешевого" нафтогаза на 35%). А вот за октябрь и ноябрь даже у вас может возникнуть вопросик если не вдаваться в конкретно ваши абсолютные итоговые цифры, а именно в тариф :mrgreen:
И у вас просто 4 куба в месяц - плита на кухне, но есть люди у которых отопление по сотням кубов в месяц .

Плиты у облгазов тоже "разные" бывают, на домовой счетчик на человека вышло у соседей 50 кубов. На троих патриоты - евроинтеграторы могут посчитать. Пришлось ставить за свои квартирный, но и тут нужно каждый месяц на вайбер фото, а то вдруг они обеднеют.
С подобным подходом доения мы интегрируемся только в Сомали.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:58

Оплата за хліб, в магазині платіть 2 раз 1. за сам хліб 2. за доставку до торгової точки
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:56

У нас не самый дорогой газ в Европе окажется сейчас?Очень на то похоже.Главная составляющая тарифа-коррупция. :twisted:
Scotch
 
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