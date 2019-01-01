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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:35
они ничего не считают из затрат, только от возможности платить населением
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:37
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:45
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:50
Re: Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:51
так это вы посмотрели сентябрь 2020 (до удорожания даже от "дешевого" нафтогаза на 35%). А вот за октябрь и ноябрь даже у вас может возникнуть вопросик если не вдаваться в конкретно ваши абсолютные итоговые цифры, а именно в тариф
И у вас просто 4 куба в месяц - плита на кухне, но есть люди у которых отопление по сотням кубов в месяц .
Додано: Сер 04 лис, 2020 15:52
Плиты у облгазов тоже "разные" бывают, на домовой счетчик на человека вышло у соседей 50 кубов. На троих патриоты - евроинтеграторы могут посчитать. Пришлось ставить за свои квартирный, но и тут нужно каждый месяц на вайбер фото, а то вдруг они обеднеют.
С подобным подходом доения мы интегрируемся только в Сомали.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:58
Оплата за хліб, в магазині платіть 2 раз 1. за сам хліб 2. за доставку до торгової точки
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:56
У нас не самый дорогой газ в Европе окажется сейчас?Очень на то похоже.Главная составляющая тарифа-коррупция.
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