Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

Сомали. Сомали. Где то я это уже слышал.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:26
Сомали. Сомали. Где то я это уже слышал.
Зе-Чмо
Додано: Сер 04 лис, 2020 20:33
Нет. Уже не раз приводил ссылку на цены в соседней Польше где, в свою очередь, коммуналка существенно дешевле стран Западной Европы.
И терпение - уже переходят на исчисление в энергетических единицах, а не в кубах + создаётся рынок.
А дальше всё будет просто: конкуренция сделает своё дело если поставщик (продавец) захочет, чтобы его газ покупали. Залупится сильно дорого (дороже чем другие) - сам его и будет "жрать" из хранилищ (а хранят его отнюдь не бесплатно). Всё в точности будет повторять ситуацию с яблоками и картошкой по весне. В итоге будет дешевле чем та формула по которой сейчас (имеется в виду "зимнюю" цену) считают ценообразование. ТЕРПЕНИЕ.
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