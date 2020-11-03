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Абонплату на газ перерахують:
усі українці через місяць...

Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:26

  ruvex написав:С подобным подходом доения мы интегрируемся только в Сомали.

Сомали. Сомали. Где то я это уже слышал. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:33

  Scotch написав:У нас не самый дорогой газ в Европе окажется сейчас?

Нет. Уже не раз приводил ссылку на цены в соседней Польше где, в свою очередь, коммуналка существенно дешевле стран Западной Европы.

И терпение - уже переходят на исчисление в энергетических единицах, а не в кубах + создаётся рынок.
А дальше всё будет просто: конкуренция сделает своё дело если поставщик (продавец) захочет, чтобы его газ покупали. Залупится сильно дорого (дороже чем другие) - сам его и будет "жрать" из хранилищ (а хранят его отнюдь не бесплатно). Всё в точности будет повторять ситуацию с яблоками и картошкой по весне. В итоге будет дешевле чем та формула по которой сейчас (имеется в виду "зимнюю" цену) считают ценообразование. ТЕРПЕНИЕ.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 05:28

Одним словом ур** деньги берут за воздух и ещё придумывают схему как рассчитать, тогда газ давайте без опплаты как недра которые принадлежат всему народу Украины!
alekslaz
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