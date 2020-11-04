Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

Додано: Сер 04 лис, 2020 20:33

Scotch написав: У нас не самый дорогой газ в Европе окажется сейчас? У нас не самый дорогой газ в Европе окажется сейчас?

Нет. Уже не раз приводил ссылку на цены в соседней Польше где, в свою очередь, коммуналка существенно дешевле стран Западной Европы.И терпение - уже переходят на исчисление в энергетических единицах, а не в кубах + создаётся рынок.А дальше всё будет просто: конкуренция сделает своё дело если поставщик (продавец) захочет, чтобы его газ покупали. Залупится сильно дорого (дороже чем другие) - сам его и будет "жрать" из хранилищ (а хранят его отнюдь не бесплатно). Всё в точности будет повторять ситуацию с яблоками и картошкой по весне. В итоге будет дешевле чем та формула по которой сейчас (имеется в виду "зимнюю" цену) считают ценообразование. ТЕРПЕНИЕ.