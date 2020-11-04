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Абонплату на газ перерахують:
усі українці через місяць...

Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:26

  ruvex написав:С подобным подходом доения мы интегрируемся только в Сомали.

Сомали. Сомали. Где то я это уже слышал. :D
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:33

  Scotch написав:У нас не самый дорогой газ в Европе окажется сейчас?

Нет. Уже не раз приводил ссылку на цены в соседней Польше где, в свою очередь, коммуналка существенно дешевле стран Западной Европы.

И терпение - уже переходят на исчисление в энергетических единицах, а не в кубах + создаётся рынок.
А дальше всё будет просто: конкуренция сделает своё дело если поставщик (продавец) захочет, чтобы его газ покупали. Залупится сильно дорого (дороже чем другие) - сам его и будет "жрать" из хранилищ (а хранят его отнюдь не бесплатно). Всё в точности будет повторять ситуацию с яблоками и картошкой по весне. В итоге будет дешевле чем та формула по которой сейчас (имеется в виду "зимнюю" цену) считают ценообразование. ТЕРПЕНИЕ.
Grover
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 05:28

Одним словом ур** деньги берут за воздух и ещё придумывают схему как рассчитать, тогда газ давайте без опплаты как недра которые принадлежат всему народу Украины!
alekslaz
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:41

Отлично, если вы берете плату за транспортировку газа ("за трубы"), тогда нужно убрать наценку с газа и продавать газ по себестоимости. На данный момент в наценку газа входят расходы на "трубы", зарплату.
klimfokin_1988
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:02

Grover снова мантры про справедливый рынок который порешает. Но что-то этот рынок не порешал с с тарифами моб. операторов которые вдруг внезапно стали брать за 4 недели, а не за месяц, повышают цены просто потому что нужны деньги "на развитие 4Г", куда-то вдруг исчезли все тарифы без абонплаты и т.д. Или то другое и там "правила рынка" не работают?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:11

  RomanTik написав:Grover снова мантры про справедливый рынок который порешает. Но что-то этот рынок не порешал с с тарифами моб. операторов которые вдруг внезапно стали брать за 4 недели, а не за месяц, повышают цены просто потому что нужны деньги "на развитие 4Г", куда-то вдруг исчезли все тарифы без абонплаты и т.д. Или то другое и там "правила рынка" не работают?

У ватафона именно за месяц берут. И у КС есть тариф без абонки: просто нужно в день использования внести сумму ровно на день.
Это, кстати, хороший пример именно рынка: большинству клиентов глубоко пофиг и на эти день/два (в противном случае ушли бы к другому) и на абонку -- потребление и так каждый день идет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:15

  Sergei написав:
  Alex2007 написав:Sergei

а вы посмотрите на...

Я смотрю в счет на оплату.


Некорректное сравнение, сравнивать платеж за газ в январе и сентябре...

Посмотрете что будет в январе с ценой, сильно удивитесь "дешевею"
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:18

Re: Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць.

  yaro_gromov написав:"зараз можна самостійно вибирати і будь-якої миті змінювати постачальника" та невже??

Читайте, просвещайтесь, даже ходить никуда не нужно, просто фотки.
https://gas.ua/uk/home/join

У нафтогаза аншлаг с подключениями, ответов надо ждать неделю, раньше два дня.

Чем больше людей будет переключаться с дорогих поставщиков (это можно и НУЖНО делать после 25 числа, просматривая ценовые предложения поставщиков на следующий месяц.
Сейчас ВСЕ поставщики ОБЯЗАНЫ выставлять цены на следующий месяц с 25 числа каждого месяца), тем меньше будет рост цен.
Ужранные газсбыты нужно наказывать гривной. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:53

_Mykola_ вы кстати так и не ответили - что и куда писать в случае выставления облгазом долга за потребленный газ с учетом их долбаных коэффициентов.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:56

  RomanTik написав:_Mykola_ вы кстати так и не ответили - что и куда писать в случае выставления облгазом долга за потребленный газ с учетом их долбаных коэффициентов.

Я, и даже вам (вроде бы) уже не раз отвечал: писать предложение о досудебном урегулировании в облгаз. В случае негативного решения -- идти в суд. Все просто как 1-2-3.
_hunter
 
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