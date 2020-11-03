Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:14
_hunter, вы уже так делали или это все теоретически?
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Додано: Чет 05 лис, 2020 17:23
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:17
значит всё не так уж и просто? кто ему сейчас поставляет газ? он сменил поставщика или пока с долгом не решится, газ поставляет тот с кем он судится?
зы. Я не тролю, а действительно хочу разобраться как наиболее просто и дешево сменить поставщика.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:49
Додано: П'ят 06 лис, 2020 05:21
А какого я должен платить зарплату обл газу??? У них подняли зарплату, а я должен платить больше.. а мне ктото зарплату поднял??? Спросил есть с чего больше платить мне???
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