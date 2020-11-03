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Абонплату на газ перерахують:
усі українці через місяць...

Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:14

_hunter, вы уже так делали или это все теоретически?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:23

  RomanTik написав:_hunter, вы уже так делали или это все теоретически?

Как я уже писал (не вам же?): знаю человека, который именно так и делал и дошел уже до ВС.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:17

  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, вы уже так делали или это все теоретически?

Как я уже писал (не вам же?): знаю человека, который именно так и делал и дошел уже до ВС.

значит всё не так уж и просто? кто ему сейчас поставляет газ? он сменил поставщика или пока с долгом не решится, газ поставляет тот с кем он судится?
зы. Я не тролю, а действительно хочу разобраться как наиболее просто и дешево сменить поставщика.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:49

  Вкладчик1234 написав:Газ, доставка, абонплата.
Давайте ещё за "добывание", "хранение" и т.д.

И ещё платежку на повышение зарплаты Коболеву. :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 05:21

А какого я должен платить зарплату обл газу??? У них подняли зарплату, а я должен платить больше.. а мне ктото зарплату поднял??? Спросил есть с чего больше платить мне???
12345kola_kola54321
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:07

  RomanTik написав:_Mykola_ вы кстати так и не ответили - что и куда писать в случае выставления облгазом долга за потребленный газ с учетом их долбаных коэффициентов.

Отвечал в другой теме, но это потерли модераторы
продублирую сюда
https://news.24tv.ua/ru/ukraincam-priho ... y_n1417083

Заявление
https://gazpravda.com.ua/images/2019/Sk ... 015_1.docx

А вот вообще бланки на все-все
https://gazpravda.com.ua/blanki
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 06 лис, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:11

  RomanTik написав:
  _hunter написав:
  RomanTik написав:_hunter, вы уже так делали или это все теоретически?

Как я уже писал (не вам же?): знаю человека, который именно так и делал и дошел уже до ВС.

значит всё не так уж и просто? кто ему сейчас поставляет газ? он сменил поставщика или пока с долгом не решится, газ поставляет тот с кем он судится?
зы. Я не тролю, а действительно хочу разобраться как наиболее просто и дешево сменить поставщика.

Ккак только будет решение ВС, все остальные споры будут идти практически автоматом.
Так никто ж не мешает сменить поставщика, получать услугу у нового, и параллельно судиться со старым.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 06 лис, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:12

  andrein написав:
  Вкладчик1234 написав:Газ, доставка, абонплата.
Давайте ещё за "добывание", "хранение" и т.д.

И ещё платежку на повышение зарплаты Коболеву. :)

ИМХО. Как раз Коболев сейчас "принц в белом" из-за цены газа, по сравнению с облгазами.
_Mykola_
 
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  #<1234
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