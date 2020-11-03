Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
RomanTik написав:_hunter, вы уже так делали или это все теоретически?
Как я уже писал (не вам же?): знаю человека, который именно так и делал и дошел уже до ВС.
значит всё не так уж и просто? кто ему сейчас поставляет газ? он сменил поставщика или пока с долгом не решится, газ поставляет тот с кем он судится? зы. Я не тролю, а действительно хочу разобраться как наиболее просто и дешево сменить поставщика.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik написав:_hunter, вы уже так делали или это все теоретически?
Как я уже писал (не вам же?): знаю человека, который именно так и делал и дошел уже до ВС.
значит всё не так уж и просто? кто ему сейчас поставляет газ? он сменил поставщика или пока с долгом не решится, газ поставляет тот с кем он судится? зы. Я не тролю, а действительно хочу разобраться как наиболее просто и дешево сменить поставщика.
Ккак только будет решение ВС, все остальные споры будут идти практически автоматом. Так никто ж не мешает сменить поставщика, получать услугу у нового, и параллельно судиться со старым.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 06 лис, 2020 11:13, всього редагувалось 1 раз.