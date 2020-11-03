Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

Додано: Чет 05 лис, 2020 19:17

_hunter написав: RomanTik написав: _hunter, вы уже так делали или это все теоретически? , вы уже так делали или это все теоретически?

Как я уже писал (не вам же?): знаю человека, который именно так и делал и дошел уже до ВС. Как я уже писал (не вам же?): знаю человека, который именно так и делал и

значит всё не так уж и просто? кто ему сейчас поставляет газ? он сменил поставщика или пока с долгом не решится, газ поставляет тот с кем он судится?зы. Я не тролю, а действительно хочу разобраться как наиболее просто и дешево сменить поставщика.