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Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:52
shapo написав:
А старый поставщик продолжает выставлять счета
_hunter написав:
Выбираем нового поставщика. Идем на его сайт (или в приемную -- что проще). Пишем заяву на подключение (с собой иметь пачпорт/код/документы на жилье). Ждем.
Собственно все -- через пару дней (сейчас пару недель) приходит уведомление о подключении к новому поставщику.
и вы накапливаете у него долг
Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.
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