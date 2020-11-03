RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Абонплату на газ перерахують:
усі українці через місяць...

Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:52

  shapo написав:
  _hunter написав:Выбираем нового поставщика. Идем на его сайт (или в приемную -- что проще). Пишем заяву на подключение (с собой иметь пачпорт/код/документы на жилье). Ждем.
Собственно все -- через пару дней (сейчас пару недель) приходит уведомление о подключении к новому поставщику.


А старый поставщик продолжает выставлять счета и вы накапливаете у него долг

Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.
_hunter
 
Повідомлень: 2962
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки українців знайшли роботу через Державну службу...
R2 » Чет 05 лис, 2020 10:18
4 217
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 10:28
Faceless
В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
R2 » Сер 04 лис, 2020 21:49
6 519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 лис, 2020 08:22
vitaliy_berdinskikh
Місії МВФ в Україні не буде через рішення КСУ - Зеленський 1, 2
R2 » Вів 03 лис, 2020 10:14
10 918
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 лис, 2020 23:15
andrein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17461)
06.11.2020 14:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.