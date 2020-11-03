Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

shapo написав:
А старый поставщик продолжает выставлять счета и вы накапливаете у него долг
Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:52
Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:39
И старый так напугается что перестанет присылать платежки.
Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:39
_Mykola_, спасибо за инструкцию и за бланки.
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