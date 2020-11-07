|
|
|
Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:52
shapo написав:
А старый поставщик продолжает выставлять счета
_hunter написав:
Выбираем нового поставщика. Идем на его сайт (или в приемную -- что проще). Пишем заяву на подключение (с собой иметь пачпорт/код/документы на жилье). Ждем.
Собственно все -- через пару дней (сейчас пару недель) приходит уведомление о подключении к новому поставщику.
и вы накапливаете у него долг
Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2965
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:39
_hunter написав: shapo написав:
А старый поставщик продолжает выставлять счета
_hunter написав:
Выбираем нового поставщика. Идем на его сайт (или в приемную -- что проще). Пишем заяву на подключение (с собой иметь пачпорт/код/документы на жилье). Ждем.
Собственно все -- через пару дней (сейчас пару недель) приходит уведомление о подключении к новому поставщику.
и вы накапливаете у него долг
Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.
И старый так напугается что перестанет присылать платежки.
Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4283
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 738 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:39
_Mykola_, спасибо за инструкцию и за бланки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 3125
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 8971 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 09:23
shapo написав: _hunter написав: shapo написав:А старый поставщик продолжает выставлять счета
и вы накапливаете у него долг
Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.
И старый так напугается что перестанет присылать платежки.
Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег
Присылать он может что угодно: хоть фото куклы вуду неплательщика.
А сидеть на пятой дочке и Ждуна косплеить -- это, конечно, наиболее адекватное поведение...
Напомню классика: "Прав — не дают, права — берут."
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2965
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:23
_hunter написав: shapo написав:
И старый так напугается что перестанет присылать платежки.
Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег
Присылать он может что угодно: хоть фото куклы вуду неплательщика.
А сидеть на пятой дочке и Ждуна косплеить -- это, конечно, наиболее адекватное поведение...
Напомню классика: "Прав — не дают, права — берут."
Тролль от власти всегда и везде поет ту же песню как акын - все прекрасно, это вы глупые и ленивые.
Заткнулся бы уже по поводу "рынка" коммунальных услуг в Украине которых не было и нет.
Государство существует для того чтобы облегчать жизнь своих граждан, а не обдирать их и дурить псевдо-реформами и псевдо-свободными рынками
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4283
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 738 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:36
shapo написав: _hunter написав: shapo написав:
И старый так напугается что перестанет присылать платежки.
Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег
Присылать он может что угодно: хоть фото куклы вуду неплательщика.
А сидеть на пятой дочке и Ждуна косплеить -- это, конечно, наиболее адекватное поведение...
Напомню классика: "Прав — не дают, права — берут."
Тролль от власти всегда и везде поет ту же песню как акын - все прекрасно, это вы глупые и ленивые.
Заткнулся бы уже по поводу "рынка" коммунальных услуг в Украине которых не было и нет.
Государство существует для того чтобы облегчать жизнь своих граждан, а не обдирать их и дурить псевдо-реформами и псевдо-свободными рынками
Ну серьезно!! -- взрослый человек, вроде -- а в сказки верит... -- "добрый волшебник" от нечего делать возмет и побежит причинять добро в села...
Именно из-за такого совковского менталитета -- "уср...кхм...укакаюсь, но не покорюсь" (в том смысле, что не буду ничего делать) вот это "все" и происходит.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2965
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 лис, 2020 21:29
_hunter написав:
Ну серьезно!! -- взрослый человек, вроде -- а в сказки верит... -- "добрый волшебник" от нечего делать возмет и побежит причинять добро в села...
Именно из-за такого совковского менталитета -- "уср...кхм...укакаюсь, но не покорюсь" (в том смысле, что не буду ничего делать) вот это "все" и происходит.
Все дерьмо происходит из-за таких троллей готовых служить любой власти и оправдывать все ее мерзости
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4283
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 738 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|