Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:52

  shapo написав:
  _hunter написав:Выбираем нового поставщика. Идем на его сайт (или в приемную -- что проще). Пишем заяву на подключение (с собой иметь пачпорт/код/документы на жилье). Ждем.
Собственно все -- через пару дней (сейчас пару недель) приходит уведомление о подключении к новому поставщику.


А старый поставщик продолжает выставлять счета и вы накапливаете у него долг

Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:39

  _hunter написав:
  shapo написав:
  _hunter написав:Выбираем нового поставщика. Идем на его сайт (или в приемную -- что проще). Пишем заяву на подключение (с собой иметь пачпорт/код/документы на жилье). Ждем.
Собственно все -- через пару дней (сейчас пару недель) приходит уведомление о подключении к новому поставщику.


А старый поставщик продолжает выставлять счета и вы накапливаете у него долг

Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.

И старый так напугается что перестанет присылать платежки.

Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:39

_Mykola_, спасибо за инструкцию и за бланки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:23

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:
А старый поставщик продолжает выставлять счета и вы накапливаете у него долг

Не продолжает: новый поставщик автоматически информирует старого о разрыве отношений. Что с имеющимся долгом делать -- я написал в предыдущем сообщении.

И старый так напугается что перестанет присылать платежки.

Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег

Присылать он может что угодно: хоть фото куклы вуду неплательщика.

А сидеть на пятой дочке и Ждуна косплеить -- это, конечно, наиболее адекватное поведение...
Напомню классика: "Прав — не дают, права — берут."
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:23

  _hunter написав:
  shapo написав:И старый так напугается что перестанет присылать платежки.

Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег

Присылать он может что угодно: хоть фото куклы вуду неплательщика.

А сидеть на пятой дочке и Ждуна косплеить -- это, конечно, наиболее адекватное поведение...
Напомню классика: "Прав — не дают, права — берут."

Тролль от власти всегда и везде поет ту же песню как акын - все прекрасно, это вы глупые и ленивые.
Заткнулся бы уже по поводу "рынка" коммунальных услуг в Украине которых не было и нет.
Государство существует для того чтобы облегчать жизнь своих граждан, а не обдирать их и дурить псевдо-реформами и псевдо-свободными рынками
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:36

  shapo написав:
  _hunter написав:
  shapo написав:И старый так напугается что перестанет присылать платежки.

Идти в суды дойдя до КС занятие на любителя с большим запасом времени, терпения и денег

Присылать он может что угодно: хоть фото куклы вуду неплательщика.

А сидеть на пятой дочке и Ждуна косплеить -- это, конечно, наиболее адекватное поведение...
Напомню классика: "Прав — не дают, права — берут."

Тролль от власти всегда и везде поет ту же песню как акын - все прекрасно, это вы глупые и ленивые.
Заткнулся бы уже по поводу "рынка" коммунальных услуг в Украине которых не было и нет.
Государство существует для того чтобы облегчать жизнь своих граждан, а не обдирать их и дурить псевдо-реформами и псевдо-свободными рынками

Ну серьезно!! -- взрослый человек, вроде -- а в сказки верит... -- "добрый волшебник" от нечего делать возмет и побежит причинять добро в села...
Именно из-за такого совковского менталитета -- "уср...кхм...укакаюсь, но не покорюсь" (в том смысле, что не буду ничего делать) вот это "все" и происходит.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 21:29

  _hunter написав:Ну серьезно!! -- взрослый человек, вроде -- а в сказки верит... -- "добрый волшебник" от нечего делать возмет и побежит причинять добро в села...
Именно из-за такого совковского менталитета -- "уср...кхм...укакаюсь, но не покорюсь" (в том смысле, что не буду ничего делать) вот это "все" и происходит.

Все дерьмо происходит из-за таких троллей готовых служить любой власти и оправдывать все ее мерзости
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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