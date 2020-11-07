Абонплату на газ перерахують: усі українці через місяць...

Додано: Вів 10 лис, 2020 09:54

shapo написав: _hunter написав: Ну серьезно!! -- взрослый человек, вроде -- а в сказки верит... -- "добрый волшебник" от нечего делать возмет и побежит причинять добро в села...

Именно из-за такого совковского менталитета -- "уср...кхм...укакаюсь, но не покорюсь" (в том смысле, что не буду ничего делать) вот это "все" и происходит. Ну серьезно!! -- взрослый человек, вроде -- а в сказки верит... -- "добрый волшебник" от нечего делать возмет и побежит причинять добро в села...Именно из-за такого совковского менталитета -- "уср...кхм...укакаюсь, но не покорюсь" (в том смысле, что не буду ничего делать) вот это "все" и происходит.

Все дерьмо происходит из-за таких троллей готовых служить любой власти и оправдывать все ее мерзости Все дерьмо происходит из-за таких троллей готовых служить любой власти и оправдывать все ее мерзости

Увы, но вот то вот "все" происходит из-за таких плакунов-нытиков, которые только и могут что жаловаться. Что-то делать??? -- "да вы что?!! -- это же _свое_ время тратить нужно -- я лучше подожду пока оно как-то само"...Я понимаю -- при совке оно только так и работало. Но совок 30 лет назад закончился -- пора и перестроится, может?..Вон выше хороший пример типичного европейца -- уесть проблема? -- узнал как решать -- и пошел решать. Все.Или кто-то все еще думает, что выигранные суды в Штатах за "обжигание неожиданно горячим кофе" или "постиранных домашних животных" -- они получились потому, что их корпорациям тупо деньги девать некуда? -- и это такой вид благотворительности?