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В Україні запровадять систему якості дорожнього покриття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лис, 2020 11:04
Пропонуємо до обговорення:
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") визначило впровадження сучасної та ефективної системи контролю якості та моніторингу стану доріг одним з пріоритетів на 2021 рік.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:04
Сам работаю, сам ворую, сам себя контролирую.... бред.
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