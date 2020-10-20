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Пів мільйона для "Великого будівництва" – на хабарі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України спіймала на хабарі у пів мільйона гривень заступника Закарпатської облради та керівника місцевого управління ДАБІ, який вони вимагали із підрядника для зведення об’єктів проєкту "Велике будівництво".
Дивися повний текст Пів мільйона для \"Великого будівництва\" – на хабарі спіймали чиновників на Закарпатті
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:14
Растрелять и всё!!!!
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