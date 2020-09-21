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Від 8500 грн: Рада має намір
посилити відповідальність...

Від 8500 грн: Рада має намір посилити відповідальність...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:18

Від 8500 грн: Рада має намір посилити відповідальність...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 3576.

Дивися повний текст Від 8500 грн: Рада має намір посилити відповідальність за незаконне видобування корисних копалин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:18

Смешно... на Кипре за срубленное дерево в национальном парке 50 000 евро штрафа и может быть уголовка от 5ти лет.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:26

Это относится и к деревьям и песочку.. Если а не только к янтарю.
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 13:28

Копатели в день больше зарабатывают чем все эти штрафы вместе взятые.
Ragnar
 
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