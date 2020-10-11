Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
Дивися повний текст Степанов допустив введення карантину \"вихідного дня\" в Україні.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:32
Степанов допустив введення карантину "вихідного дня" в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Степанов допустив введення карантину \"вихідного дня\" в Україні.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:32
Логика в этом есть. Потому что пусть многие и работают дома онлайн, но потом они же выбираются "в люди" на встречу с друзьями куда-то в ТРЦ, кафе, кино, рестораны, бары, при этом к ним еще надо добраться, т.е. задействуется общественный транспорт или такси... вот и происходит "движ" и растет количество заражений
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