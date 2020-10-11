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Степанов допустив введення
карантину "вихідного дня" в...

Степанов допустив введення карантину "вихідного дня" в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:32

Степанов допустив введення карантину "вихідного дня" в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Дивися повний текст Степанов допустив введення карантину \"вихідного дня\" в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 12:32

Логика в этом есть. Потому что пусть многие и работают дома онлайн, но потом они же выбираются "в люди" на встречу с друзьями куда-то в ТРЦ, кафе, кино, рестораны, бары, при этом к ним еще надо добраться, т.е. задействуется общественный транспорт или такси... вот и происходит "движ" и растет количество заражений
fishman
 
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