Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".
Дивися повний текст Степанов допустив введення карантину \"вихідного дня\" в Україні.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 12:32
Степанов допустив введення карантину "вихідного дня" в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Степанов допустив введення карантину \"вихідного дня\" в Україні.
Додано: Сер 04 лис, 2020 12:32
Логика в этом есть. Потому что пусть многие и работают дома онлайн, но потом они же выбираются "в люди" на встречу с друзьями куда-то в ТРЦ, кафе, кино, рестораны, бары, при этом к ним еще надо добраться, т.е. задействуется общественный транспорт или такси... вот и происходит "движ" и растет количество заражений
Додано: Сер 04 лис, 2020 14:40
fishman, самое большое кол-во потенциальных разносчиков инфекции - это ученики и студенты. Ученики в большинстве случаев из-за своего малого возраста болеют бессимптомно и поэтому выявить и устранить очаги заражения - нереально. Студенты - переносят между городами. Хотя если карантин выходного дня позволит немного снизить распространение - то почему-бы и нет.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 15:00
Re: Степанов допустив введення карантину
ж*** выходного дня
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 04 лис, 2020 15:24
Re: Степанов допустив введення карантину
Пупоцентризм украинских айтишников (некоторых, потому что далеко не все айтишники делают такие обобщения) начинает затмевать киевский пупоцентризм.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:57
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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