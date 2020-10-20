Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що вибори в США не вплинуть на курс долара до гривні, але сама гривня слабшатиме.
Дивися повний текст Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:31
Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США
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Дивися повний текст Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США.
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:32
Реформ и не было фактически,была видимость реформирования и "освоения" под эту видимость кредитов.Так,что реформы не сломлены они завалены.
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