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Банкір розповів, що буде з
гривнею після виборів у США

Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:31

Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США

Пропонуємо до обговорення:
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що вибори в США не вплинуть на курс долара до гривні, але сама гривня слабшатиме.

Дивися повний текст Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:32

Реформ и не было фактически,была видимость реформирования и "освоения" под эту видимость кредитов.Так,что реформы не сломлены они завалены.
sena_2008atp
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