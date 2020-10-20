Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що вибори в США не вплинуть на курс долара до гривні, але сама гривня слабшатиме.
Дивися повний текст Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 16:31
Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкір розповів, що буде з гривнею після виборів у США.
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:32
Реформ и не было фактически,была видимость реформирования и "освоения" под эту видимость кредитов.Так,что реформы не сломлены они завалены.
Додано: Сер 04 лис, 2020 22:51
В этой стране любые реформы, с любой властью, в любом случае будут сломаны. Сам народ не готов что-то менять. А власть смотрит только где бы карман набить.
Лично меня уже ничем не напугаешь. Пережили 90-е, когда инфляция была в десятки тысяч процентов, переживём и сейчас.
Кстати, явка на местные выборы показала, что народу пофиг уже на всё...
Додано: Сер 04 лис, 2020 23:03
Комфортной жизнью, все что описали даже с натяжкой назвать нельзя. Скорее привычка, причем вредная. И все, абсолютно все имеет свои последствия.
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