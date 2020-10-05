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Рада схвалила за основу
законопроект про погашення...

Рада схвалила за основу законопроект про погашення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:22

Рада схвалила за основу законопроект про погашення...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада схвалила за основу законопроєкт №4119 про внесення змін до держбюджету на 2020 рік. Він передбачає погашення податкових боргів "Укрнафти" на 30,35 млрд гривень.

Дивися повний текст Рада схвалила за основу законопроект про погашення боргів \"Укрнафти\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:23

Норм схема, 10 ярдов на выходе, а оттуда на Большую стройку и ярдов 7 чистый выхлоп.....
Молодци!
svetoch-10
 
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