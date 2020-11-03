Рішення Конституційного суду ставить під загрозу співпрацю України і Світового банку.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, скільки Україна може втратити через рішення КСУ.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:24
У Мінфіні розповіли, скільки Україна може втратити через...
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Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, скільки Україна може втратити через рішення КСУ.
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:24
Так мы ж независимые вроде... Зачем народу столько денег... шмыгаль же обещал 500 тыщ раб мест ..... Наверно надо свою экономику пытаться строить????
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