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У Мінфіні розповіли, скільки
Україна може втратити через...

У Мінфіні розповіли, скільки Україна може втратити через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:24

У Мінфіні розповіли, скільки Україна може втратити через...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення Конституційного суду ставить під загрозу співпрацю України і Світового банку.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, скільки Україна може втратити через рішення КСУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:24

Так мы ж независимые вроде... Зачем народу столько денег... шмыгаль же обещал 500 тыщ раб мест ..... Наверно надо свою экономику пытаться строить????
svetoch-10
 
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