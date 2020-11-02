Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Верховний суд Англії озвучив нове рішення щодо \"грошей Януковича\".
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Додано: Сер 04 лис, 2020 18:32
Верховний суд Англії озвучив нове рішення щодо "грошей...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний суд Англії озвучив нове рішення щодо \"грошей Януковича\".
Додано: Сер 04 лис, 2020 18:32
Вообще то Россия согласилась на реструктуризацию долга Украины в $3 млрд. Москва предложила в 2016 году не требовать никаких выплат — при гарантии выплаты в три последующих года по $1 млрд. Весьма привлекательные условия .....
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