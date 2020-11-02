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Верховний суд Англії озвучив
нове рішення щодо "грошей...

Верховний суд Англії озвучив нове рішення щодо "грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:32

Верховний суд Англії озвучив нове рішення щодо "грошей...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Верховний суд Англії озвучив нове рішення щодо \"грошей Януковича\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:32

Вообще то Россия согласилась на реструктуризацию долга Украины в $3 млрд. Москва предложила в 2016 году не требовать никаких выплат — при гарантии выплаты в три последующих года по $1 млрд. Весьма привлекательные условия .....
svetoch-10
 
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