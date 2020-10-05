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Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:07
Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроєкт №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних.
Дивися повний текст Рада не змогла відтермінувати впровадження касових апаратів для ФОП
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R2
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:08
Я и не сомневался.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:43
А как проверить без кассового аппарата или РРО доход больше или меньше 1 млн.? В рознице это вообще не реально, сколько нужно столько и рисуешь в декларации.
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Ragnar
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