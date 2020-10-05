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Рада не змогла відтермінувати
впровадження касових...

Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:07

Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроєкт №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних.

Дивися повний текст Рада не змогла відтермінувати впровадження касових апаратів для ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:08

Я и не сомневался.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:43

А как проверить без кассового аппарата или РРО доход больше или меньше 1 млн.? В рознице это вообще не реально, сколько нужно столько и рисуешь в декларации.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:20

  p_a_l написав:Я и не сомневался.

Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата (при 226 необходимых).
Grover
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:12

Re: Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...

Ждут пока покрышками запахнет,только так.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:18

Re: Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...

Палить шины чтобы сохранить право не платить налоги? Вроде в 2014 их жгли совершенно с другой целью.

Так про шины обычно говорят те ко в 2014 рассказывал про чаейк с добавками, про страшный Правый сектор и ужасы евроинтеграции.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:33

  vitaliy_berdinskikh написав:Палить шины чтобы сохранить право не платить налоги? Вроде в 2014 их жгли совершенно с другой целью.

Тогда многие кто вышли, но жить здесь не остались. Удаленный патриотизм. Чувствуют себя людьми во Франции, Германии.
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