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Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:07
Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроєкт №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних.
Дивися повний текст Рада не змогла відтермінувати впровадження касових апаратів для ФОП
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R2
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:08
Я и не сомневался.
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p_a_l
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:43
А как проверить без кассового аппарата или РРО доход больше или меньше 1 млн.? В рознице это вообще не реально, сколько нужно столько и рисуешь в декларации.
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Ragnar
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:20
p_a_l написав:
Я и не сомневался.
Направление законопроекта на повторное первое чтение поддержали 254 депутата (при 226 необходимых).
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Grover
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Додано: Сер 04 лис, 2020 23:12
Ждут пока покрышками запахнет,только так.
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shatenerbi
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Додано: Сер 04 лис, 2020 23:18
Палить шины чтобы сохранить право не платить налоги? Вроде в 2014 их жгли совершенно с другой целью.
Так про шины обычно говорят те ко в 2014 рассказывал про чаейк с добавками, про страшный Правый сектор и ужасы евроинтеграции.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 04 лис, 2020 23:33
vitaliy_berdinskikh написав:
Палить шины чтобы сохранить право не платить налоги? Вроде в 2014 их жгли совершенно с другой целью.
Тогда многие кто вышли, но жить здесь не остались. Удаленный патриотизм. Чувствуют себя людьми во Франции, Германии.
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