|
|
|
Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:35
Lady_N написав:
Розетки с Эпицентрами проплатили
Герега не голосовал за отсрочку. Спалился. Видимо размечтался, что возможно опять его кореша введут локдаун, и он один будет работать на рынке в своем сегменте и получать хорошие барыши
Но по слухам больше топили против этого закона разные Эльдорадо с Фокстротами.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18996
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4545 раз.
- Подякували: 7273 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:22
freeze написав:
права из ОПЗЖ удивили. Кива, Лёвочкин, Рабинович не голосовали За. Оппозиционеры хе ровы
какой Кива оппозиционер?) и Левочкин
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3968
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 824 раз.
- Подякували: 293 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:25
sal написав: freeze написав:
права из ОПЗЖ удивили. Кива, Лёвочкин, Рабинович не голосовали За. Оппозиционеры хе ровы
какой Кива оппозиционер?) и Левочкин
Я тоже удивился, но исхожу из названия - Оппозиционная платформа.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 18996
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4545 раз.
- Подякували: 7273 раз.
-
- Профіль
-
4
22
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|