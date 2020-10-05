RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада не змогла відтермінувати
впровадження касових...

Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:35

  Lady_N написав:Розетки с Эпицентрами проплатили :roll:


Герега не голосовал за отсрочку. Спалился. Видимо размечтался, что возможно опять его кореша введут локдаун, и он один будет работать на рынке в своем сегменте и получать хорошие барыши :mrgreen:

Но по слухам больше топили против этого закона разные Эльдорадо с Фокстротами.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18996
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4545 раз.
Подякували: 7273 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:22

Re: Рада не змогла

  freeze написав:права из ОПЗЖ удивили. Кива, Лёвочкин, Рабинович не голосовали За. Оппозиционеры хе ровы

какой Кива оппозиционер?) и Левочкин
sal
 
Повідомлень: 3968
З нами з: 25.03.16
Подякував: 824 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:25

  sal написав:
  freeze написав:права из ОПЗЖ удивили. Кива, Лёвочкин, Рабинович не голосовали За. Оппозиционеры хе ровы

какой Кива оппозиционер?) и Левочкин


Я тоже удивился, но исхожу из названия - Оппозиционная платформа.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18996
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4545 раз.
Подякували: 7273 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада схвалила за основу законопроект про погашення...
R2 » Сер 04 лис, 2020 18:22
1 108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 20:11
Вкладчик1234
Від 8500 грн: Рада має намір посилити відповідальність...
R2 » Сер 04 лис, 2020 12:18
4 259
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 16:06
Neolit
Рада НБУ оголосила про недовіру заступникам голови Нацбанку
R2 » Пон 05 жов, 2020 22:59
2 164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 жов, 2020 23:32
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26162)
05.11.2020 14:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.