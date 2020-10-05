Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...

Ragnar написав:
А как проверить без кассового аппарата или РРО доход больше или меньше 1 млн.? В рознице это вообще не реально, сколько нужно столько и рисуешь в декларации.
1. Украина подписала проект о переходе на рыночные правила, для гармонизации с ЕЭС.
2. Все обязаны быть загнаны под общие условия: НДС, кассовые аппараты и пр.(как раз с этой целью сохраняются рынки как большие предприятия торговли, да бы торгаши не опускали системников на понижении стоимости)
3. Существует ещё такой штучка, как "происхождение товара" - это прежде всего борьба с контрабандой, и серым товаром.
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Выживут только системники - у которых доход больше 1 миллиона.
- Трагедия для малых городов, сельских регионов, и пр. - это физически не реально.
Выходов несколько:
1. Идти в рост.(но внутренняя коррупция полностью высушила страну)
2. Идти в услуги.
3. Идти в производство(это как раз поэтому большие Воры уничтожают производства по всей Украине)
4. Уходить в строительство - но коррупция парализовала сдачу всех объектов.
5. Идти на паперть.
Бежать с Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.