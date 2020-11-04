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Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:35
Lady_N написав:
Розетки с Эпицентрами проплатили
Герега не голосовал за отсрочку. Спалился. Видимо размечтался, что возможно опять его кореша введут локдаун, и он один будет работать на рынке в своем сегменте и получать хорошие барыши
Но по слухам больше топили против этого закона разные Эльдорадо с Фокстротами.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:22
freeze написав:
права из ОПЗЖ удивили. Кива, Лёвочкин, Рабинович не голосовали За. Оппозиционеры хе ровы
какой Кива оппозиционер?) и Левочкин
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sal
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:25
sal написав: freeze написав:
права из ОПЗЖ удивили. Кива, Лёвочкин, Рабинович не голосовали За. Оппозиционеры хе ровы
какой Кива оппозиционер?) и Левочкин
Я тоже удивился, но исхожу из названия - Оппозиционная платформа.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 05 лис, 2020 16:08
maestro71 написав:
..на покрышки деньги находите, а на новый бентли чиновнику, на откаты, на субсидии и дотации олигархам, на развитие коррупции и пр. - "жалько, то мое!!.."?!
Напоминает сцену из собачьего сердца, когда профессора пытались развести на помощь детям
А по теме. В Италии картой по сути можно расплатиться только в магазинах. И то, если расплачиваешься картой, на тебя смотрят как на идиота и настойчиво просят нал.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 16:46
freeze написав: Lady_N написав:
Розетки с Эпицентрами проплатили
Герега не голосовал за отсрочку. Спалился. Видимо размечтался, что возможно опять его кореша введут локдаун, и он один будет работать на рынке в своем сегменте и получать хорошие барыши
Но по слухам больше топили против этого закона разные Эльдорадо с Фокстротами.
Собственно ФОПы-продавцы бытовой техники уже и так работают на кассовых аппаратах. Продавцы мобилок тоже чеки давно выдают. Кастрюли пока в тени..
Видимо, их гложет сам по себе поток людей на рынках. Они увидели на карантине, как этот поток хлынул в их магазины и теперь не могут успокоиться.
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Lady_N
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