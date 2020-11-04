Это только айтишникам выгодно работать с такой бешенной налоговой нагрузкой. Прочему бизнесу это могила.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:01
Re: Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
Это только айтишникам выгодно работать с такой бешенной налоговой нагрузкой. Прочему бизнесу это могила.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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