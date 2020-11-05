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Рада не змогла відтермінувати
впровадження касових...

Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:01

Re: Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...

  eduard_k написав:5% с оборота

Это только айтишникам выгодно работать с такой бешенной налоговой нагрузкой. Прочему бизнесу это могила.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:33

  Ragnar написав:
  eduard_k написав:
  Ragnar написав:При какой налоговой нагрузке Вы готовы выйти из тени?

5% с оборота при полной отмене НДС и налога наприбыль для всех.
10% с зарплат.
Из тени выйдут все.

Возможно кто-то выйдет, но не все сознательные граждане своей страны. Если выйдут не все, то будет недобор бюджета и в итоге всанет вопрос о повышении налогов снова. При пряниках без кнута не обойтись.

Граждане намного более сознательные, чем наш инфантильный-бобик Гетьманцев.
Чтобы небыло дефицита бюджета, нужно сокращать государство, у на 200 тыс. бесполезных чиновников и 250 тыс. силовиков, которые заняты имитацией войны, дерибаном и рейдерством. Мы должны им всем платить зарплаты со своего кармана? Может им будет лучше найти себе работу в бизнесе и заниматься чем-то полезным для людей, а не сидеть у нас на шее?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:37

  vitaliy_berdinskikh написав:
  eduard_k написав:5% с оборота

Это только айтишникам выгодно работать с такой бешенной налоговой нагрузкой. Прочему бизнесу это могила.

Для любого предприятия будет выгодно платить 5% с оборота и 10% с зарплат. В Украине весь бизнес вертикально интегрирован, низкомаржинальные прослойки у нас встречаются крайне редко.
eduard_k
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