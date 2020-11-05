Это только айтишникам выгодно работать с такой бешенной налоговой нагрузкой. Прочему бизнесу это могила.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:01
Re: Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
Это только айтишникам выгодно работать с такой бешенной налоговой нагрузкой. Прочему бизнесу это могила.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:33
Граждане намного более сознательные, чем наш инфантильный-бобик Гетьманцев.
Чтобы небыло дефицита бюджета, нужно сокращать государство, у на 200 тыс. бесполезных чиновников и 250 тыс. силовиков, которые заняты имитацией войны, дерибаном и рейдерством. Мы должны им всем платить зарплаты со своего кармана? Может им будет лучше найти себе работу в бизнесе и заниматься чем-то полезным для людей, а не сидеть у нас на шее?
Додано: П'ят 06 лис, 2020 14:37
Для любого предприятия будет выгодно платить 5% с оборота и 10% с зарплат. В Украине весь бизнес вертикально интегрирован, низкомаржинальные прослойки у нас встречаются крайне редко.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:24
Re: Рада не змогла відтермінувати впровадження касових...
Для большинства предпринимателей это будет невыгодно.
Это вообще должны платить сами работники - тогда у них наконец-то заработает мозг и они перестанут требовать субсидии и дешевый газ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:33
не перестанут. Субсидии требуют те, кто не работает и живет за счет других, они эти налоги не платят. Субсидии нужно отменять. Тогда не будет повода задирать цены.
А газ дорогой, потому что эта сфера монополизирована и зарегулирована государством. В таких условиях газ не может быть дешевым. Чтобы газ подешевел нужен свободный рынок.
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