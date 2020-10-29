Стан надходжень до бюджету у 2020 році.
Дивися повний текст Надходження до бюджету у 2020 році (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:35
Надходження до бюджету у 2020 році (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Надходження до бюджету у 2020 році (інфографіка).
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:36
А хтось знає, що зараз ідуть затримки держслужбовцям та соцвиплати? Таки дії є провокацією.
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