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В Україні суд вперше скасував штраф за «єврономер»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:45
Пропонуємо до обговорення:
Зазвичай українські суди, розглядаючи адміністративні справи щодо власників автомобілів на іноземній реєстрації, які порушили митні правила, без довгих роздумів їх штрафують. Однак, бувають винятки, передає Auto.today.ua.
Дивися повний текст В Україні суд вперше скасував штраф за «єврономер»
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Додано: Сер 04 лис, 2020 19:45
Суды продаются и покупаются, полицейские лажают с законами, чудная страна :)
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Igorten
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