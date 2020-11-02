Про це пише НБУ.
Дивися повний текст В НБУ назвали головні причини, чому українці не користуються активно фінпослугами.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:49
В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
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Дивися повний текст В НБУ назвали головні причини, чому українці не користуються активно фінпослугами.
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