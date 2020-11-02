|
|
|
В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:49
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91044
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 04:37
причины - это пожалуй высокие риски и низкие проценты + комиссии.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2664
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 333 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|