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В НБУ назвали головні
причини, чому українці не...

В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:49

В НБУ назвали головні причини, чому українці не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише НБУ.

Дивися повний текст В НБУ назвали головні причини, чому українці не користуються активно фінпослугами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 04:37

причины - это пожалуй высокие риски и низкие проценты + комиссии.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 07:30

Повышение финансовой иллюзии. Не？
Dikoy
 
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