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В НБУ назвали головні
причини, чому українці не...

В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:49

В НБУ назвали головні причини, чому українці не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише НБУ.

Дивися повний текст В НБУ назвали головні причини, чому українці не користуються активно фінпослугами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 04:37

причины - это пожалуй высокие риски и низкие проценты + комиссии.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:55

Некоторые знакомые перестали пользоваться переводами для, например, совместных покупок типа подарка на день рождения после усиления финмониторинга. Особенно ФОПы - кому охота доказывать, что это не доход, подлежащий налогообложения.
volch5
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:50

volch5, при чём тут ФОПы? Переводы были на счёт ФОПа, а не физика? Тогда это для единщика таки доход, подлежащий налогообложению. Было бы очень интересно узнать каким образом можно доказать обратное.

Если на счёт физика переводить, то это тоже налогооблагаемый доход, причём по ставке НДФЛ, что куда неприятнее ставки единщиков, но только если переводил не близкий родственник и облагается только та часть перевода, которая выше четверти МЗП, т.е. 1250 грн на сейчас. Для тех, кто скидывается на бОльшие суммы, есть совместная оплата от Монобанка, но меня терзают сомнения, что на редкий перевод и в 10-20 тыр налоговая возбудится.

В общем, не знаю. Мои знакомые наоборот, скорее чаще стали практиковать переводы вместо передачи налички.
moveton
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