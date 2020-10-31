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В НБУ назвали головні
причини, чому українці не...

В НБУ назвали головні причини, чому українці не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:49

В НБУ назвали головні причини, чому українці не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише НБУ.

Дивися повний текст В НБУ назвали головні причини, чому українці не користуються активно фінпослугами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 04:37

причины - это пожалуй высокие риски и низкие проценты + комиссии.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:55

Некоторые знакомые перестали пользоваться переводами для, например, совместных покупок типа подарка на день рождения после усиления финмониторинга. Особенно ФОПы - кому охота доказывать, что это не доход, подлежащий налогообложения.
volch5
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:50

volch5, при чём тут ФОПы? Переводы были на счёт ФОПа, а не физика? Тогда это для единщика таки доход, подлежащий налогообложению. Было бы очень интересно узнать каким образом можно доказать обратное.

Если на счёт физика переводить, то это тоже налогооблагаемый доход, причём по ставке НДФЛ, что куда неприятнее ставки единщиков, но только если переводил не близкий родственник и облагается только та часть перевода, которая выше четверти МЗП, т.е. 1250 грн на сейчас. Для тех, кто скидывается на бОльшие суммы, есть совместная оплата от Монобанка, но меня терзают сомнения, что на редкий перевод и в 10-20 тыр налоговая возбудится.

В общем, не знаю. Мои знакомые наоборот, скорее чаще стали практиковать переводы вместо передачи налички.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 04:54

Электронные деньги, по сути, не твои в прямом смысле слова. Ведь любое низкосортной туловище из банка с образованием 5классов может одной кнопкой заблокировать их. Также на них можно наложить арест из-за какой то мелочной задолженности. Другое дело налик- скрутил в баклажечку и всё, сохранность высокой степени. Можно даже закопать и ничего им не будет
mamayawarlord
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:20

Re: В НБУ назвали головні причини, чому українці не...

  volch5 написав:Некоторые знакомые перестали пользоваться переводами для, например, совместных покупок типа подарка на день рождения после усиления финмониторинга.
А когда именно была та дата когда финмониторинг усилился?

  volch5 написав:Особенно ФОПы - кому охота доказывать, что это не доход, подлежащий налогообложения.

ФОПы собирают деньги на дни рождения на свой предпринимательский счёт? А при чём тут финмониторинг если это уже вопрос налоговой?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:22

Re: В НБУ назвали головні причини, чому українці не...

  mamayawarlord написав:Электронные деньги, по сути, не твои в прямом смысле слова.

Любые фиатные деньги не твои, что успешно доказала к примеру девальвация 90-х.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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