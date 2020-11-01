Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.
Дивися повний текст Скільки українців виступають за продовження мораторію на продаж сільгоспземлі - опитування.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 22:08
Скільки українців виступають за продовження мораторію на...
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Дивися повний текст Скільки українців виступають за продовження мораторію на продаж сільгоспземлі - опитування.
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