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Скільки українців виступають
за продовження мораторію на...

Скільки українців виступають за продовження мораторію на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:08

Скільки українців виступають за продовження мораторію на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування, яке провів Центр Разумкова.

Дивися повний текст Скільки українців виступають за продовження мораторію на продаж сільгоспземлі - опитування.
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А сколько из опрошенных лиц владеют этой землёй?
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Ога! Омериканцы проклятущие скупят всю землицу за бесценок и вывезут к себе в Омерику в мешках!
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